Шварц уехал с базы «Герты» во время тренировки

Всё идёт к тому, что Сандро Шварц покинет должность главного тренера «Герты». Как сообщает Welt, в субботу специалист покинул базу клуба прямо во время тренировки.

Напомним, что в пятницу вечером «Герта» с треском провалила гостевой матч чемпионата Германии против «Шальке» - 2:5.

Ранее комментарий по поводу будущего Шварца дал спортивный директор берлинского клуба.

На текущий момент «Герта» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт против «Вердера» на своём поле.

В России Сандро Шварца знают по периоду на тренерском мостике московского «Динамо».