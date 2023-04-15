«Боруссия» Дортмунд будет требовать 150 миллионов евро за Беллингема

Стало известно, сколько будет требовать дортмундская «Боруссия» за трансфер своего хавбека Джуда Беллингема. По информации от издания RMC Sport, немецкая команда намерена выручить за англичанина 150 миллионов евро.

Отметим, что эта цена пока отпугивает главного претендента на футболиста в лице мадридского «Реала». «Ливерпуль» ранее выбыл из гонки за 19-летним хавбеком, так как посчитал цену слишком дорогой.

В борьбе за Беллингема также участвует «Манчестер Сити», который может согласиться выложить за футболиста требуемую сумму и сделать его самым дорогим трансфером в истории Английской премьер-лиги.