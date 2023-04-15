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Сане сравнил Тухеля с Гвардиолой

15 Апреля 2023 • 12:50 Комментировать

Атакующий полузащитник Лерой Сане, выступающий за мюнхенскую «Баварию», поделился мнением о новом главном тренере команды Томасе Тухеле.

«Тухель – общительный и очень мотивированный специалист, который не хочет ничего оставлять на самотек. Это напоминает мне о работе с Хосепом Гвардиолой. Уверен, что «Бавария» добьется успеха с этим тренером», - передает слова Лероя Sport1.de.

49-летний специалист занял пост главного тренера «Баварии» 25 марта. С ним был пописан трудовой договор до конца июня 2025 года.

Следующий матч «Бавария» проведет против «Хоффенхайма» сегодня, 15 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хосеп Гвардиола Томас Тухель Лерой Сане
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