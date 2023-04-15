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«Штутгарт» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

15 Апреля 2023 • 16:00 Комментировать
Штутгарт
...
Боруссия Д
Через 0 ч. -7 мин.

В 28-м туре чемпионата Германии по футболу «Штутгарт» играет против «Боруссии» Дортмунд.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Штутгарт0:0Боруссия Д
Бредлов ФабианМавропанос КонстантиносАнтон ВальдемарЗагаду Дан-АксельВагноман ЖошаСоса БорнаЭндо ВатаруКаразор АтаканМийо ЭнцоФюрих КрисГирасси Серу
Запасные: Кулибали ТангиМюллер ФлорианМвумпа СиласПфайффер ЛукаШтенцель ПаскальЭглофф ЛилианТомаш ТьягуХарагути ГенкиДиаш ЖильПереа Хуан
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианДжан ЭмреХуммельс МатсГеррейру РафаэлМален ДониэллБеллингем ДжудЭзкан СалихБрандт ЮлианАдейеми КаримАллер Себастьян
Запасные: Морей МатеуКулибали СумайлаРейна ДжованниМукоко ЮссуфаВольф МариусРойс МаркоМайер Александер IIДауд МахмудБайно-Гиттенс ДжеймиМодест Антони
15 апреля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Штутгарт
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ШТУТГАРТ БОРУССИЯ Д
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