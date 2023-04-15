«Штутгарт» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 28-м туре чемпионата Германии по футболу «Штутгарт» играет против «Боруссии» Дортмунд.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Штутгарт - Боруссия Д
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Протокол игры
Бредлов Фабиан•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Вагноман Жоша•Соса Борна•Эндо Ватару•Каразор Атакан•Мийо Энцо•Фюрих Крис•Гирасси Серу
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Джан Эмре•Хуммельс Матс•Геррейру Рафаэл•Мален Дониэлл•Беллингем Джуд•Эзкан Салих•Брандт Юлиан•Адейеми Карим•Аллер Себастьян
15 апреля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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