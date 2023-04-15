Ольмо хотел бы перейти в «Барселону»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо хотел бы присоединиться к каталонской «Барселоне». По информации от журналиста Кристиана Фалька, испанский хавбек желает вернуться в команду, за которую выступал на уровне академии.

У Ольмо через год истекает контракт с «РБ Лейпцигом», но немецкая команда хочет сохранить футболиста в команде. Ранее сообщалось, что в трансфере полузащитника также заинтересован мадридский «Реал», но конкретных действий «королевский клуб» пока не предпринимал.

Ольмо в нынешнем сезоне отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате Германии.