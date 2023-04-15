Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Ольмо хотел бы перейти в «Барселону»

15 Апреля 2023 • 11:27 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Аугсбург
Через 3 ч. 54 мин.

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо хотел бы присоединиться к каталонской «Барселоне». По информации от журналиста Кристиана Фалька, испанский хавбек желает вернуться в команду, за которую выступал на уровне академии.

У Ольмо через год истекает контракт с «РБ Лейпцигом», но немецкая команда хочет сохранить футболиста в команде. Ранее сообщалось, что в трансфере полузащитника также заинтересован мадридский «Реал», но конкретных действий «королевский клуб» пока не предпринимал.

Ольмо в нынешнем сезоне отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ АУГСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.04.23 в 16:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.20 8.00 12.00
Видео
15.04.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Майнц Майнц
2.65 3.55 2.65
Видео
15.04.23 в 16:30
Штутгарт Штутгарт
Боруссия Д Боруссия Д
3.55 3.95 1.98
Видео
15.04.23 в 16:30
Унион Берлин Унион Берлин
Бохум Бохум
Видео
15.04.23 в 16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Байер Л Байер Л
Видео
15.04.23 в 16:30
Вердер Вердер
Фрайбург Фрайбург
Видео
15.04.23 в 16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Аугсбург Аугсбург
1.40 5.40 7.20
Видео
15.04.23 в 16:30
Шальке 04 Шальке 04
Герта Герта
Видео
15.04.23 в 19:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Боруссия М Боруссия М
1.78 4.10 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
11:37 · Германия. Бундеслига
Пфафф: «Люди по делу критикуют Зоммера»
11:27 · Германия. Бундеслига
Ольмо хотел бы перейти в «Барселону»
07:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола жёстко ответил журналисту на вопрос о трансфере Беллингема
07:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начал переговоры с Гравенберхом
07:27 · Германия. Бундеслига
В «Герте» высказались об отставке Шварца
02:48 · Англия. Премьер-лига
Каррагер раскритиковал «Ливерпуль» за отказ от борьбы за Беллингема
02:33 · Германия. Бундеслига
Агент Ройса: «У нас нет договорённости с «Боруссией»
01:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о свисте болельщиков в адрес Канселу в матче с «Баварией»
00:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал отказ «Ливерпуля» от покупки Беллингема
00:06 · Германия. Бундеслига
Зепп Майер: «Зоммер – очень хороший вратарь, но не выдающийся»
14 Апреля
23:51 · Германия. Бундеслига
«Герта» Шварца этой весной всё ещё не может победить
23:36 · Англия. Премьер-лига
Скоулз выбрал клуб для Беллингема
23:30 · Германия. Бундеслига
«Шальке» забил 5 мячей в ворота «Герты» в матче худших команд Бундеслиги
22:56 · Германия. Бундеслига
Стало известно, при каком условии Беллингем перейдёт в «Реал»
21:45 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» считают, что опережают «Реал» в гонке за Беллингемом
Все новости
Рекомендуем