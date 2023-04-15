В «Герте» высказались об отставке Шварца

Спортивный директор берлинской «Герты» Бенжамин Вебер высказался насчет возможного увольнения Сандро Шварца с поста главного тренера команды после поражения в матче с «Шальке» (2:5).

«Мы все несем ответственность за результат. Будем разбираться. Отставка Шварца? В данный момент не планируем обсуждать кадровые вопросы», - передает слова функционера инсайдер Патрик Вебер в своих социальных сетях.

После неудачи берлинская команда опустилась на последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Шварц тренирует «Герту» с лета прошлого года. В чемпионате России специалист известен по работе в московском «Динамо».