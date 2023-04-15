Агент Ройса: «У нас нет договорённости с «Боруссией»

Агент Марко Ройса опроверг сведения о достигнутой договорённости с дортмундской «Боруссией» по новому контракту.

Действующее соглашение капитана «шмелей» истекает через два с половиной месяца.

«Договорённость с «Боруссией»? Меня удивила эта новость, потому что на данный момент мы ни о чём не договорились. Мы продолжаем вести продуктивный диалог с руководством клуба», – заявил в интервью Sky Sport агент Дирк Хебель, представляющий интересы 33-летнего полузащитника.

Марко Ройс выступает за дортмундскую «Боруссию» с 2012 года. В текущем сезоне на его счету восемь голов и семь результативных передач в 24 поединках.