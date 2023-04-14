«Герта» Шварца этой весной всё ещё не может победить

Сегодня в Гельзенкирхене «Шальке» разгромно победил своего конкурента в борьбе за выживание в Бундеслиге – берлинскую «Герту», 5:2.

Примечателен этот матч не только тем, что берлинцы упали на последнее место чемпионата Германии, но и тем, что игра стала шестой для клуба подряд без побед. Так, последнюю на данный момент победу «Герта» одержала 25 февраля, уверенно обыграв дома «Аугсбург» - 2:0. Затем последовали поражения от «Байера», «Хоффенхайма», «РБ Лейпцига» и «Шальке» соответственно, а также ничьи с «Майнцом» и «Фрайбургом».

В следующем туре Бундеслиги берлинцы сыграют с бременским «Вердером», игра намечена на 22 апреля. Возглавляет команду, напомним, известный по работе в России Сандро Шварц.

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