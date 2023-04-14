«Шальке» забил 5 мячей в ворота «Герты» в матче худших команд Бундеслиги

28-й тур чемпионата Германии стартовал матчем давно не побеждавших «Шальке» и «Герты», которые оказались в самом конце турнирной таблицы. Игра получилась примерно равной с отменной реализацией моментов, особенно это касается хозяев, которые уже к 13-й минуте обеспечили себе задел в два мяча и довели дело до итоговой победы (5:2). Мариус Бюльтер оформил дубль, а его команда ушла с последнего места сразу на позицию стыковых матчей, откатив на 18-ю строчку берлинцев.