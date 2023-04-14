«Шальке» забил 5 мячей в ворота «Герты» в матче худших команд Бундеслиги

28-й тур чемпионата Германии стартовал матчем давно не побеждавших «Шальке» и «Герты», которые оказались в самом конце турнирной таблицы. Игра получилась примерно равной с отменной реализацией моментов, особенно это касается хозяев, которые уже к 13-й минуте обеспечили себе задел в два мяча и довели дело до итоговой победы (5:2). Мариус Бюльтер оформил дубль, а его команда ушла с последнего места сразу на позицию стыковых матчей, откатив на 18-ю строчку берлинцев.
Протокол игры
|(1:0) Скарке Тим3'
|(2:0) Бюльтер Мариус13'
|45'Йоветич Стеван (2:1)
|(3:1) Теродде Симон48'
|(4:1) Бюльтер Мариус78'
|84'Рихтер Марко (4:2)
|(5:2) Каминьски Марцин90'
Ферманн Ральф36' (Шволов Александер (36') •Бруннер Седрик71' (Уронен Йере (71') •Дженц Мориц• 87'Каминьски Марцин•Матричани Хеннинг•Латца Данни•Крал Алекс•Скарке Тим46' (Караман Кенан (46') •Дрекслер Доминик65' (Краусс Том (65') • 86'Бюльтер Мариус•Теродде Симон
Кристенсен Оливер•Уремович Филип• 90'Кемпф Марк-Оливер•Дордой Мартон55' (Нганкам Жессик (55') • 70'Рихтер Марко•Тусар Люка•Джигерджи Толга26' (Сердар Суат (26') •Боатенг Кевин-Принс 40'62' (Канга Вилфрид (62') •Платтенхардт Марвин•Лукебакио Доди•Йоветич Стеван
14 апреля. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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