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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» забил 5 мячей в ворота «Герты» в матче худших команд Бундеслиги

14 Апреля 2023 • 23:30 Комментировать
Шальке 04
5:2
Герта
окончен

28-й тур чемпионата Германии стартовал матчем давно не побеждавших «Шальке» и «Герты», которые оказались в самом конце турнирной таблицы. Игра получилась примерно равной с отменной реализацией моментов, особенно это касается хозяев, которые уже к 13-й минуте обеспечили себе задел в два мяча и довели дело до итоговой победы (5:2). Мариус Бюльтер оформил дубль, а его команда ушла с последнего места сразу на позицию стыковых матчей, откатив на 18-ю строчку берлинцев.

Протокол игры  
Шальке 045:2Герта
(1:0) Скарке Тим3'  
(2:0) Бюльтер Мариус13'  
  45'Йоветич Стеван (2:1)
(3:1) Теродде Симон48'  
(4:1) Бюльтер Мариус78'  
  84'Рихтер Марко (4:2)
(5:2) Каминьски Марцин90'  
Ферманн Ральф 36' (Шволов Александер ( 36') Бруннер Седрик 71' (Уронен Йере ( 71') Дженц Мориц  87'Каминьски МарцинМатричани ХеннингЛатца ДанниКрал АлексСкарке Тим 46' (Караман Кенан ( 46') Дрекслер Доминик 65' (Краусс Том ( 65'  86') Бюльтер МариусТеродде Симон
Запасные: Оуведжан ТомасТауэр НикласФрай МикаэльСаласар РодригоГраймль Лео
Кристенсен ОливерУремович Филип  90'Кемпф Марк-ОливерДордой Мартон 55' (Нганкам Жессик ( 55'  70') Рихтер МаркоТусар ЛюкаДжигерджи Толга 26' (Сердар Суат ( 26') Боатенг Кевин-Принс  40' 62' (Канга Вилфрид ( 62') Платтенхардт МарвинЛукебакио ДодиЙоветич Стеван
Запасные: Миттельштедт МаксимилианРохель АгустинЯрстейн РунеНидерлехнер ФлорианЭрнст ТьяркКенни ДжонджоШуньич Иван
14 апреля. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Шальке 04
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Окончен
Шальке 04 Шальке 04
Герта Герта
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2
2.30 3.45 3.15
Видео
15.04.23 в 16:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.20 8.00 12.00
Видео
15.04.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Майнц Майнц
2.65 3.55 2.65
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15.04.23 в 16:30
Штутгарт Штутгарт
Боруссия Д Боруссия Д
3.55 3.95 1.98
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15.04.23 в 16:30
Унион Берлин Унион Берлин
Бохум Бохум
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15.04.23 в 16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Байер Л Байер Л
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15.04.23 в 16:30
Вердер Вердер
Фрайбург Фрайбург
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15.04.23 в 16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Аугсбург Аугсбург
1.40 5.40 7.20
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15.04.23 в 16:30
Шальке 04 Шальке 04
Герта Герта
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15.04.23 в 19:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Боруссия М Боруссия М
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