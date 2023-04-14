Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, при каком условии Беллингем перейдёт в «Реал»

14 Апреля 2023 • 22:56 Комментировать
Штутгарт
...
Боруссия Д
Через 16 ч. 46 мин.

Мадридский «Реал» вряд ли сможет конкурировать с грандами АПЛ в финансовой плане.

Дортмундская «Боруссия» намерена выручить от продажи Джуда Беллингема внушительную сумму, что уже отпугнуло «Ливерпуль». «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» остались в гонке, однако последние должны убедить «шмелей» снизить запрос, чтобы переход состоялся.

Как утверждает журналист Марио Кортехана, самому Беллингему необходимо пойти по пути Орельена Тчуамени, если он хочет выступать за «Реал». 19-летнему англичанину нужно твёрдо заявить о намерении перейти именно в «королевский клуб», как это в прошлом году сделал француз, и уговорить «Боруссию» принять менее выгодное в финансовом плане предложение от мадридцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем Орельен Тчуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШТУТГАРТ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шальке 04 Шальке 04
Герта Герта
5
2
2.30 3.45 3.15
Видео
15.04.23 в 16:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.20 8.00 12.00
Видео
15.04.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Майнц Майнц
2.65 3.55 2.65
Видео
15.04.23 в 16:30
Штутгарт Штутгарт
Боруссия Д Боруссия Д
3.55 3.95 1.98
Видео
15.04.23 в 16:30
Унион Берлин Унион Берлин
Бохум Бохум
Видео
15.04.23 в 16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Байер Л Байер Л
Видео
15.04.23 в 16:30
Вердер Вердер
Фрайбург Фрайбург
Видео
15.04.23 в 16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Аугсбург Аугсбург
1.40 5.40 7.20
Видео
15.04.23 в 16:30
Шальке 04 Шальке 04
Герта Герта
Видео
15.04.23 в 19:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Боруссия М Боруссия М
1.78 4.10 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
23:36 · Англия. Премьер-лига
Скоулз выбрал клуб для Беллингема
23:30 · Германия. Бундеслига
«Шальке» забил 5 мячей в ворота «Герты» в матче худших команд Бундеслиги
22:56 · Германия. Бундеслига
Стало известно, при каком условии Беллингем перейдёт в «Реал»
21:45 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» считают, что опережают «Реал» в гонке за Беллингемом
21:18 · Германия. Бундеслига
Фримпонг высказался о возможном переходе в один из топ-клубов
20:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» по-прежнему лидирует в гонке за Диаби слухи
20:50 · Германия. Бундеслига
Инсайдер Романо высказался о переговорах «Реала» и «Боруссии» по Беллингему
20:42 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» определился с планами на Коло-Муани, которого намерена подписать «Бавария» 1
19:39 · Германия. Бундеслига
Тухель высказался о ситуации Гравенберха в «Баварии»
17:34 · Германия. Бундеслига
Нойер начал работать с мячом – зимой вратарь получил перелом
16:15 · Германия. Бундеслига
Раскрыта сумма штрафа Мане за удар Сане по лицу 1
15:27 · Германия. Бундеслига
Тухель высказался насчёт возможного трансфера Осимхена в «Баварию»
15:05 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Хотел, чтобы конфликт между Мане и Сане остался в раздевалке»
14:59 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Чупо-Мотинг пропустит матч с «Хоффенхаймом», все остальные готовы»
14:50 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Я всегда буду первым, кто защищает Мане»
Все новости
Рекомендуем