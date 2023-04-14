Стало известно, при каком условии Беллингем перейдёт в «Реал»

Мадридский «Реал» вряд ли сможет конкурировать с грандами АПЛ в финансовой плане.

Дортмундская «Боруссия» намерена выручить от продажи Джуда Беллингема внушительную сумму, что уже отпугнуло «Ливерпуль». «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» остались в гонке, однако последние должны убедить «шмелей» снизить запрос, чтобы переход состоялся.

Как утверждает журналист Марио Кортехана, самому Беллингему необходимо пойти по пути Орельена Тчуамени, если он хочет выступать за «Реал». 19-летнему англичанину нужно твёрдо заявить о намерении перейти именно в «королевский клуб», как это в прошлом году сделал француз, и уговорить «Боруссию» принять менее выгодное в финансовом плане предложение от мадридцев.