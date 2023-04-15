Штутгарт - Боруссия Дортмунд: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Ведущий борьбу за выживание «Штутгарт» в субботу примет «Боруссию» из Дортмунда, которая имеет реальный шанс поспорить за заветную «Салатницу» с «Баварией». Швабы сейчас в неплохой форме, но все равно слабее соперника, пускай тот даже и проиграл в трех из последних шести поединков сезона.

Предполагается, что «Боруссия» должна победить. Так ли сложатся события в игре, узнаем после 16:30, ее показ на «Матч Футбол 2», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.