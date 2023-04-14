Инсайдер Романо высказался о переговорах «Реала» и «Боруссии» по Беллингему

Мадридский «Реал» продолжает работу над трансфером полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.

«Королевский клуб» считается одним из главных претендентов на английского вундеркинда, что подтвердил в своём недавнем отчёте авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его заявлениям, работа над сделкой продолжается, «Реал» по-прежнему ведёт переговоры по Беллингему. Важным фактором являются хорошие отношения между представителями мадридского гранда и «Боруссии».

Несколькими днями ранее в СМИ сообщили о том, что «Реал» не станет платить за хавбека «шмелей» более 140 млн евро с учётом бонусов.