«Бавария» усилится испанским полузащитником

Испанский талантливый футболист Усман Диалло, правами на которого владеет «Алавес», попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Bayern & Germany.

Ожидается, что стороны в ближайшем будущем проведут переговоры и договорятся о трансфере. 15-летний Диалло пополнит ряды юношеской команды «Баварии».

Стоит отметить, что Усман является игроком сборной Испании до 16 лет.

После 27 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 58 баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице. Подопечные Юлиана Нагельсманна опережают идущую второй дортмундскую «Боруссию» на два очка.