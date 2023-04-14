Названа причина агрессивного поведения Мане

Стала известна причина агрессивного поведения нападающего «Баварии» Садио Мане в отношении своего одноклубника Лероя Сане после матча плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).

Как информирует Mirror, помимо поражения сенегалец был расстроен потерей близкого человека. Незадолго до игры у Садио скончалась тётя. Вкупе с неудачей в Манчестере это событие негативно повлияло на эмоциональный фон африканца, и он сорвался.

Ранее стало известно, что из-за этого конфликта «Бавария» приняла решение продать Мане в летнее трансферное окно. Контракт Садио с мюнхенцами рассчитан до 2025 года.

Мане может уйти из «Баварии» в суперклуб АПЛ