Стало известно, когда Мане вернётся в состав «Баварии»

Нападающий «Баварии» Садио Мане отбывает наказание после конфликта с одноклубником Лероем Сане.

Товарищи по атаке мюнхенцев вступили в словесную перепалку после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3), а затем сенегалец ударил своего «оппонента» по лицу. В «Баварии» уже отстранили Мане на ближайший матч Бундеслиги против «Хоффейхайма». Согласно сведениям Bayern & Germany, отсутствие 31-летнего форварда вряд ли затянется: его могут вернуть в состав к ответному матчу с «Манчестер Сити» (19 апреля), если увидят, что тот действительно сожалеет о своём поступке.

Ранее стало известно, что Сане призвал клуб не наказывать Мане за произошедшее.