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«Реал» не станет платить за Беллингема больше 140 млн евро

13 Апреля 2023 • 21:44 Комментировать
Штутгарт
...
Боруссия Д
15.04 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем остаётся приоритетной трансферной целью мадридского «Реала».

Как известно, руководство «шмелей» планирует выручить от продажи 19-летнего футболиста более 150 млн евро, и «королевский клуб» пока не готов удовлетворить такой запрос. Как сообщает Madrid Xtra, «Реал» рассчитывает предложить за англичанина не более 110 млн евро плюс 30 млн в виде бонусных надбавок. Таким образом, «Боруссии» придётся пойти на компромисс, чтобы сделка состоялась.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Джуда Беллингема в 120 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ШТУТГАРТ БОРУССИЯ Д
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