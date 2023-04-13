«Реал» не станет платить за Беллингема больше 140 млн евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем остаётся приоритетной трансферной целью мадридского «Реала».

Как известно, руководство «шмелей» планирует выручить от продажи 19-летнего футболиста более 150 млн евро, и «королевский клуб» пока не готов удовлетворить такой запрос. Как сообщает Madrid Xtra, «Реал» рассчитывает предложить за англичанина не более 110 млн евро плюс 30 млн в виде бонусных надбавок. Таким образом, «Боруссии» придётся пойти на компромисс, чтобы сделка состоялась.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Джуда Беллингема в 120 млн евро.