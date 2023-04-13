Стало известно, за какие слова Мане ударил Сане по лицу в раздевалке «Баварии»

Между Садио Мане и Лероем Сане произошёл конфликт в раздевалке «Баварии» после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Мане ударил Сане по лицу, и мюнхенский клуб уже успел объявить о наказании для сенегальца – его отстранили от ближайшего матча и оштрафовали.

Как сообщает Taggat, Мане ударил Сане после расистского оскорбления.

«Чёрное дерьмо», - так немец назвал сенегальского футболиста.

Отмечается, что Сане сожалеет о своих словах, а Мане – о своей реакции на них. Ранее появлялась информация об извинениях перед командой со стороны обоих игроков.

В субботу, 15 апреля, «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма» в рамках чемпионата Германии.