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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, за какие слова Мане ударил Сане по лицу в раздевалке «Баварии»

13 Апреля 2023 • 18:43 Комментировать (4)

Между Садио Мане и Лероем Сане произошёл конфликт в раздевалке «Баварии» после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Мане ударил Сане по лицу, и мюнхенский клуб уже успел объявить о наказании для сенегальца – его отстранили от ближайшего матча и оштрафовали.

Как сообщает Taggat, Мане ударил Сане после расистского оскорбления.

«Чёрное дерьмо», - так немец назвал сенегальского футболиста.

Отмечается, что Сане сожалеет о своих словах, а Мане – о своей реакции на них. Ранее появлялась информация об извинениях перед командой со стороны обоих игроков.

В субботу, 15 апреля, «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма» в рамках чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Лерой Сане
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Комментарии (4)
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Roni06
13 Апреля 2023 в 19:09
Надо было ему ноги оторвать, за такие слова.
nmgh
13 Апреля 2023 в 19:09
Прoгнoзы футбольных мaтчей i n f o s t a v k i . r u
InterSan
13 Апреля 2023 в 19:08
Ну за такое и губы разбить и по сраку пендалей выдать.
Понятно, что все это вырвано из контекста и что было До мы не знаем.
Alex1972
13 Апреля 2023 в 19:04
А сам он что - белый чтоль?... А-ха-ха-ха...
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