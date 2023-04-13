«Бавария» объявила о наказании Мане

«Бавария» на страницах своего официального сайта опубликовала заявление. В нём клуб сообщил о наказании для вингера Садио Мане.

Ранее в прессе появилась информация о том, что после матча против «Манчестер Сити» Садио Мане ударил по лицу Лероя Сане в раздевалке.

«Садио Мане не будет в составе на ближайший матч против «Хоффенхайма». Причина – неправомерные действия Мане после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Кроме того, Садио получит штраф», - говорится в заявлении.

Напомним, что «Бавария» проиграла в гостях у «Манчестер Сити» со счётом 0:3. На следующей неделе команда Томаса Тухеля примет «горожан» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.