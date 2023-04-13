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«Боруссия» продлила контракт с вратарём

13 Апреля 2023 • 16:40 Комментировать

«Боруссия» объявила о продлении контракта с вратарём – Марсель Лотка поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2024/2025.

Лотка перебрался в «Боруссию» в прошлом году. За первую команду «шмелей» 21-летний голкипер на официальном уровне ещё не играл. Сейчас Лотка играет за молодёжный состав дортмундцев в третьем дивизионе. Там он пропустил 27 голов в 24 матчах сезона.

Напомним, что в конце осени прошлого года Марсель Лотка сломал перекладину перед тем, как в его ворота били пенальти. Произошло это в товарищеском матче «Боруссии» против сборной Вьетнама.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марсель Лотка
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