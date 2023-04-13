«Бавария» отстранила Мане

«Бавария» приняла решение об отстранении вингера Садио Мане до дальнейшего распоряжение. Об этом на своих страницах рассказывает издание Bild.

Судя по всему, Мане не будет выступать за «Баварию» в ближайших матчах команды.

Напомним, что после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов Садио Мане в раздевалке ударил по лицу Лероя Сане. Сообщалось, что конфликт между футболистами возник ещё на поле.

При этом ранее в прессе появилась информация о том, что Садио Мане и Лерой Сане в четверг тренируются. Футболисты якобы извинились перед командой за произошедшее.