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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» отстранила Мане

13 Апреля 2023 • 16:17 Комментировать

«Бавария» приняла решение об отстранении вингера Садио Мане до дальнейшего распоряжение. Об этом на своих страницах рассказывает издание Bild.

Судя по всему, Мане не будет выступать за «Баварию» в ближайших матчах команды.

Напомним, что после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов Садио Мане в раздевалке ударил по лицу Лероя Сане. Сообщалось, что конфликт между футболистами возник ещё на поле.

При этом ранее в прессе появилась информация о том, что Садио Мане и Лерой Сане в четверг тренируются. Футболисты якобы извинились перед командой за произошедшее.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Лерой Сане
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