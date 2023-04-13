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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане и Сане извинились, они тренируются

13 Апреля 2023 • 14:32 Комментировать

Садио Мане и Лерой Сане извинились перед командой за стычку в Манчестере, в ходе которой сенегалец ударил немца по лицу. Произошло это в раздевалке после проигранного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).

Как сообщает немецкий Sky, футболисты извинились и приступили к тренировке. Судя по всему, конфликт исчерпан. Ранее сообщалось, что с Сане могут разорвать контракт.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в субботу, 15 апреля, - против «Хоффенхайма» в чемпионате Германии. А на следующий неделе команда Томаса Тухеля примет «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и постарается отыграться.

Две звезды «Баварии» поругались после крупного поражения – дошло до удара по лицу

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Лерой Сане
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