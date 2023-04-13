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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» получит 10% от продажи Мориба

13 Апреля 2023 • 11:10 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Аугсбург
15.04 16:30

Каталонская «Барселона» может получить дополнительный доход ближайшим летом. Mundo Deportivo сообщает, что в случае продажи «РБ Лейпцигом» полузащитника Илайкса Мориба, «сине-гранатовые» выручат 10% от общей суммы сделки. Об этом «Барселона» договорилась, когда продавала игрока в «РБ Лейпциг».

Немецкая команда в данный момент решительно намерена избавиться от Мориба ближайшим летом. Этот сезон футболист проводит на правах аренды за «Валенсию», где своей игрой не впечатляет руководство.

Напомним, Мориба ранее подавал большие надежды в «Барселоне», но игрок попросил слишком большую зарплату, из-за чего в конечном итоге был продан.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Илайкс Мориба
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