«Барселона» получит 10% от продажи Мориба

Каталонская «Барселона» может получить дополнительный доход ближайшим летом. Mundo Deportivo сообщает, что в случае продажи «РБ Лейпцигом» полузащитника Илайкса Мориба, «сине-гранатовые» выручат 10% от общей суммы сделки. Об этом «Барселона» договорилась, когда продавала игрока в «РБ Лейпциг».

Немецкая команда в данный момент решительно намерена избавиться от Мориба ближайшим летом. Этот сезон футболист проводит на правах аренды за «Валенсию», где своей игрой не впечатляет руководство.

Напомним, Мориба ранее подавал большие надежды в «Барселоне», но игрок попросил слишком большую зарплату, из-за чего в конечном итоге был продан.