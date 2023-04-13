«Боруссия» Дортмунд уверена в заключении нового контракта с Ройсом

Дортмундская «Боруссия» уверена в том, что ей удастся заключить новый контракт со своим капитаном Марко Ройсом. По сведениям от журналиста Фабрицио Романо, переговоры в данный момент находятся на продвинутой стадии, а сам немец хочет остаться в команде Эдина Терзича.

Напомним, контракт Ройса с «Боруссией» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее полузащитника связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», но сейчас Марко твёрдо намерен остаться на «Сигнал Идуна Парк».

Ройс выступает за первую команду дортмундской «Боруссии» с лета 2012 года, когда перебрался из «Боруссии» Мёнхенгладбах. Марко выходил с командой в финал Лиги чемпионов в 2013 году, где «шмели» проиграли «Баварии».