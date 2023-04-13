Терзич: «Мы обсудим с Геррейру его будущее за закрытыми дверями»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался насчёт возможного ухода из команды крайнего защитника Рафаэла Геррейру, у которого в конце сезона истекает контракт со «шмелями».

«Я думаю, что Рафаэлу нравится выступать за «Боруссию» Дортмунд. Мы обязательно обсудим его будущее за закрытыми дверями», – цитирует Терзича итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «Боруссия» Дортмунд возьмёт на замену Геррейру защитника «Боруссии» Мёнхенгладбах Рами Бенсебаини, который уже согласовал свой переход на «Сигнал Идуна Парк» на правах свободного агента. Геррейру, в свою очередь, ведёт переговоры о переходе в мадридский «Атлетико».