«Реал» видит себя фаворитом в борьбе за Беллингема

Мадридский «Реал» набирает обороты в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Джека Гаугана, «королевский клуб» считает себя фаворитом в гонке за англичанином.

Напомним, 19-летний полузащитник на днях отказался от перехода в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси». Другой претендент на футболиста в лице «Ливерпуля» сам отказался от трансфера, так как посчитал общую сумму в 150 миллионов евро чересчур дорогой. Таким образом, эта даёт все шансы мадридскому «Реалу». Правда, «сливочные» тоже не желают платить требуемую сумму выкупа. Руководство надеется снизить цену путём переговоров.

В нынешнем сезоне Беллингем отметился 4 голами и 4 ассистами в Бундеслиге.