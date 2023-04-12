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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может выгнать звёздного форварда после удара партнёра в раздевалке слухи

12 Апреля 2023 • 21:15 Комментировать

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» крупно – со счётом 0:3 – проиграла в гостях у «Манчестер Сити». В прессе появилась информация о конфликте между Садио Мане и Лероем Сане. Конфликт начался ещё на поле, а в раздевалке всё переросло в стычку, в ходе которой сенегалец ударил немца по лицу.

Как сообщает журналист немецкого Sky Sport Флориан Плеттенберг, «Бавария» наверняка применит к Мане более суровые санкции, чем штраф.

«Не думаю, что Мане останется в команде летом», - сообщил авторитетный инсайдер, чьи слова приводит Bayern & Germany.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 15 апреля – против «Хоффенхайма».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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