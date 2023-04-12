Кан: «Видел всякое в футболе, не стану считать, что «Бавария» уже вылетела»

Крупное поражение «Баварии» в первом четвертьфинальном матче от «Манчестер Сити» повергло в уныние немецких поклонников футбола, а также его бывших игроков. Тем не менее, Оливер Кан, легендарный экс-голкипер «Баварии», считает, что интрига еще не умерла.

- В этом спорте важны результаты. Сейчас важно смотреть на вещи положительно. Есть шанс стать чемпионами Германии, надо думать об этом в первую очередь. А ответный матч с «Сити»... Я видел невероятные вещи в футболе. Мы должны пробовать, - цитирует слова Кана официальный сайт клуба.

Ответный матч состоится через неделю в Мюнхене.