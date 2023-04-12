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«Реал» - фаворит на трансфер Беллингема

12 Апреля 2023 • 12:29 Комментировать

Мадридский «Реал» стал главным претендентом на трансфер полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. «Королевский» клуб считается фаворитом после отказа игрока от предложений «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Челси». Также из гонки за него вышел «Ливерпуль».

Согласно информации Sportbuzzer, руководство мадридского гранда установило денежный лимит на возможный трансфер. «Реал» готов потратить на покупку Беллингема 100 миллионов евро. С учетом бонусных выплат эта сумма может увеличиться до 130-150 миллионов.

Джуд связан контрактом с «Боруссией» до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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