«Реал» - фаворит на трансфер Беллингема

Мадридский «Реал» стал главным претендентом на трансфер полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. «Королевский» клуб считается фаворитом после отказа игрока от предложений «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Челси». Также из гонки за него вышел «Ливерпуль».

Согласно информации Sportbuzzer, руководство мадридского гранда установило денежный лимит на возможный трансфер. «Реал» готов потратить на покупку Беллингема 100 миллионов евро. С учетом бонусных выплат эта сумма может увеличиться до 130-150 миллионов.

Джуд связан контрактом с «Боруссией» до лета 2025 года.