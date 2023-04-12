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Тухель нашёл звёздного центрфорварда для «Баварии»

12 Апреля 2023 • 09:52 Комментировать (1)

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель определился с приоритетной трансферной целью. Как стало известно журналистам Todofichajes, немецкий специалист хочет видеть в команде нового центрального нападающего.

Основной целью Тухеля является нападающий сборной Нигерии и «Наполи» Виктор Осимхен. Тренер уже попросил руководство «Баварии» начать переговоры по данному трансферу.

Осимхен связан контрактом с «Наполи» до лета 2025 года. Сумма трансфера нападающего оценивается в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А форвард провел 23 поединка, записав на свой счет 21 забитый мяч и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Томас Тухель Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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dengesiiz
12 Апреля 2023 в 11:03
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