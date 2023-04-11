Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт подписал новый контракт с клубом, о чём было объявлено официально. Теперь трудовой договор связывает 26-летнего футболиста со «шмелями» до конца сезона 2025/2026.

За «Боруссию» Брандт выступает с лета 2019 года. С тех пор полузащитник провёл 162 официальных матча, в которых записал на свой счёт 29 голов и 30 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От «Баварии» команда Эдина Терзича отстаёт на два зачётных балла (56 против 58).