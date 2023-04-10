Ройс согласен на сокращение зарплаты в «Боруссии»

Всё идёт к тому, что атакующий полузащитник Марко Ройс подпишет новый контракт и продолжит играть за «Боруссию» в следующем сезоне. Как стало известно Bild, 33-летний футболист согласился подписать новое трудовое соглашение, предусматривающее сокращение заработной платы.

Ройс сейчас является самым высокооплачиваемым игроком «Боруссии» с зарплатой в 12 миллионов евро в год. После подписания нового договора Марко сможет заработать 7 миллионов евро за сезон с учётом бонусов.

В 24 матчах сезона 2022/2023 Марко Ройс записал на свой счёт восемь голов и семь голевых передач на партнёров.