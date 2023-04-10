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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем скоро должен принять решение по поводу следующего клуба

10 Апреля 2023 • 15:17 Комментировать
Штутгарт
...
Боруссия Д
15.04 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем уже очень скоро должен сообщить о своём решении по поводу следующего клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Отмечается, что Беллингему было дано время, чтобы рассмотреть все варианты для продолжения карьеры. У футболиста есть опции с переходом в «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Сумма трансфера 19-летнего хавбека оценивается в районе 150 миллионов евро – именно такую сумму будет требовать дортмундская «Боруссия».

Ранее ходили слухи о том, что Беллингем хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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ШТУТГАРТ БОРУССИЯ Д
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