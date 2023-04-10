«Реал» может договориться с Ольмо о переходе летом 2024 года

Мадридский «Реал» может заранее договориться с полузащитником «РБ Лейпцига» Дани Ольмо по поводу трансфера на правах свободного агента летом 2024 года. Именно в этот момент у испанского хабвека закончится контракт с «РБ Лейпцигом».

По информации от Relevo, «Реалу» очень нравится 24-летний Ольмо в силу своей универсальности. Тем не менее, руководство может отказаться от идеи трансфера ближайшим летом, чтобы сэкономить деньги для других сделок. Несмотря на это, «Реал» не против договориться с футболистом сейчас о переходе летом 2024 года.

Ольмо в этом сезоне отметился двумя голами и четырьмя ассистами в Бундеслиге.