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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» обратился к «РБ Лейпцигу» по трансферу Ольмо

10 Апреля 2023 • 14:22 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Аугсбург
15.04 16:30

Мадридский «Реал» летом может пополнить ряды воспитанником каталонской «Барселоны» Дани Ольмо, который в данный момент выступает в Бундеслиге за «РБ Лейпциг». Об интересе «королевского клуба» к испанцу сообщает издание Relevo.

По сведениям источника, «Реал» обратился к «РБ Лейпцигу», чтобы обсудить потенциальный трансфер Ольмо, у которого в конце следующего сезона заканчивается контракт с немецким клубом. «Реал» рассчитывает заполучить полузащитника по скидке.

Ранее Ольмо также связывали с возвращением в «Барселону». При этом руководство «РБ Лейпцига» хочет сохранить 24-летнего футболиста в составе, предложив ему новый контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Ольмо
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РБ ЛЕЙПЦИГ АУГСБУРГ
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