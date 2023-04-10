«Реал» обратился к «РБ Лейпцигу» по трансферу Ольмо

Мадридский «Реал» летом может пополнить ряды воспитанником каталонской «Барселоны» Дани Ольмо, который в данный момент выступает в Бундеслиге за «РБ Лейпциг». Об интересе «королевского клуба» к испанцу сообщает издание Relevo.

По сведениям источника, «Реал» обратился к «РБ Лейпцигу», чтобы обсудить потенциальный трансфер Ольмо, у которого в конце следующего сезона заканчивается контракт с немецким клубом. «Реал» рассчитывает заполучить полузащитника по скидке.

Ранее Ольмо также связывали с возвращением в «Барселону». При этом руководство «РБ Лейпцига» хочет сохранить 24-летнего футболиста в составе, предложив ему новый контракт.