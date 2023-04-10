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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эрнандес возобновил тренировки после травмы крестов

10 Апреля 2023 • 12:30 Комментировать

Французский защитник Люка Эрнандес, который принадлежит мюнхенской «Баварии», возобновил тренировочные занятия. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Эрнандес долгое время находился в лазарете из-за разрыва крестообразных связок правого колена. Он получил повреждение во время матча группового этапа чемпионата мира – 2022 против Австралии (4:1).

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 27-летний защитник принял участие в семи поединках, в которых получил одну желтую карточку.

Люка выступает за «Баварию» с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Люка Эрнандес
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