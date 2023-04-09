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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бауманн установил новый рекорд «Хоффенхайма»

09 Апреля 2023 • 21:45 Комментировать
Хоффенхайм
2:0
Шальке 04
окончен

В заключительном матче двадцать седьмого тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимает в домашних условиях аутсайдера «Шальке», и эта игра стала рекордной для голкипера «деревенских» Оливера Бауманна.

Дело в том, что это его 289-й матч в Бундеслиге за свой нынешний клуб, и он превзошел предыдущий рекорд, который принадлежал Себастьяну Руди - 288 матчей за «Хоффенхайм» в высшей лиге немецкого футбола. Бауманн выступает за свой нынешний клуб с 2014 года.

Следить за событиями игры Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Шальке» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Шальке 04 Оливер Бауманн
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