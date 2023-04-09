Бауманн установил новый рекорд «Хоффенхайма»

В заключительном матче двадцать седьмого тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимает в домашних условиях аутсайдера «Шальке», и эта игра стала рекордной для голкипера «деревенских» Оливера Бауманна.

Дело в том, что это его 289-й матч в Бундеслиге за свой нынешний клуб, и он превзошел предыдущий рекорд, который принадлежал Себастьяну Руди - 288 матчей за «Хоффенхайм» в высшей лиге немецкого футбола. Бауманн выступает за свой нынешний клуб с 2014 года.

Следить за событиями игры Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Шальке» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.