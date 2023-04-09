В матче «Майнца» и «Вердера» произошла уникальная для 21-го века в Бундеслиге ситуация

В двадцать седьмом туре немецкого чемпионата «Майнц» принимал в домашнем матче «Вердер», и в этой игре сложилась крайне любопытная ситуация - счет был открыт лишь на 85-й минуте, но после этого были забиты еще аж три гола и команды разошлись вничью - 2:2.

Как оказалось, столь необычного расклада, когда все четыре мяча были забиты после 85-й минуты матча, в немецком чемпионате не было более сорока лет. В последний раз нечто подобное произошло в январе 1980 года, причем с участием все того же «Вердера».

Тогда бременцы проиграли с хоккейным счетом 4:6 «Мюнхен 1860», с тех пор четыре мяча в пять последних минут больше не забивалось вплоть до минувших выходных.