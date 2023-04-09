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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха победила в первый раз за полтора месяца, одолев «Вольфсбург»

09 Апреля 2023 • 18:24 Комментировать
Боруссия М
2:0
Вольфсбург
окончен

В очередном матче 27-го тура чемпионата Германии встретились представители экватора таблицы, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Вольфсбург». Игра получилась более-менее равной, при этом не побеждавшие с середины февраля хозяева сегодня добились успеха. Уже на 10-й минуте «волки» отправили мяч в сетку, но ВАР показал, что Омар Мармуш забивал из офсайда. А вот Натам Нгуму забил в другие ворота по правилам. Спустя полчаса Маркус Тюрам удвоил перевес хозяев, здорово пробив со «второго этажа».

После поражения 0:2 «Вольфсбург» остается девятым, соперник идет следом с отставанием в четыре очка.

Протокол игры  
Боруссия М2:0Вольфсбург
(1:0) Нгуму Натан34'  
(2:0) Тюрам Маркус63'  
Омлин ЙонасСкалли Джозеф 76' (Лайнер Штефан ( 76') Итакура КоЭльведи НикоБенсебаини РамиКрамер КристофНойхаус ФлорианНгуму Натан 69' (Хофманн Йонас ( 69') Штиндль Ларс 69' (Вольф Ханнес ( 69') Плеа АлассанТюрам Маркус
Запасные: Нец ЛукаХеррманн ПатрикФридрих МарвинОльшовски ЯнВайгль ЮлианФрауло Оскар
Кастельс КоэнФишер Килиан 81' (Гилавоги Жошуа ( 81') Лакруа Максанс  52'Ван де Вен МиккиОтавио ПаулоНмеча ФеликсАрнольд Максимилиан 59' (Паредес Кевин ( 59') Герхардт Янник 60' (Вальдшмидт Лука ( 60') Сванберг МаттиасМармуш Омар 71' (Винд Йонас ( 71') Каминьски Якуб
Запасные: Коцца НиколяDzenan PejcinovicАмброс ЛукасПерван ПаваоБорнаув Себастьян
09 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Вольфсбург Боруссия Мёнхенгладбах
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