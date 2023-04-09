«Боруссия» из Мёнхенгладбаха победила в первый раз за полтора месяца, одолев «Вольфсбург»

В очередном матче 27-го тура чемпионата Германии встретились представители экватора таблицы, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Вольфсбург». Игра получилась более-менее равной, при этом не побеждавшие с середины февраля хозяева сегодня добились успеха. Уже на 10-й минуте «волки» отправили мяч в сетку, но ВАР показал, что Омар Мармуш забивал из офсайда. А вот Натам Нгуму забил в другие ворота по правилам. Спустя полчаса Маркус Тюрам удвоил перевес хозяев, здорово пробив со «второго этажа».
После поражения 0:2 «Вольфсбург» остается девятым, соперник идет следом с отставанием в четыре очка.
Протокол игры
|(1:0) Нгуму Натан34'
|(2:0) Тюрам Маркус63'
Омлин Йонас•Скалли Джозеф76' (Лайнер Штефан (76') •Итакура Ко•Эльведи Нико•Бенсебаини Рами•Крамер Кристоф•Нойхаус Флориан•Нгуму Натан69' (Хофманн Йонас (69') •Штиндль Ларс69' (Вольф Ханнес (69') •Плеа Алассан•Тюрам Маркус
Кастельс Коэн•Фишер Килиан81' (Гилавоги Жошуа (81') •Лакруа Максанс• 52'Ван де Вен Микки•Отавио Пауло•Нмеча Феликс•Арнольд Максимилиан59' (Паредес Кевин (59') •Герхардт Янник60' (Вальдшмидт Лука (60') •Сванберг Маттиас•Мармуш Омар71' (Винд Йонас (71') •Каминьски Якуб
09 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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