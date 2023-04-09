«Боруссия» из Мёнхенгладбаха победила в первый раз за полтора месяца, одолев «Вольфсбург»

В очередном матче 27-го тура чемпионата Германии встретились представители экватора таблицы, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Вольфсбург». Игра получилась более-менее равной, при этом не побеждавшие с середины февраля хозяева сегодня добились успеха. Уже на 10-й минуте «волки» отправили мяч в сетку, но ВАР показал, что Омар Мармуш забивал из офсайда. А вот Натам Нгуму забил в другие ворота по правилам. Спустя полчаса Маркус Тюрам удвоил перевес хозяев, здорово пробив со «второго этажа».

После поражения 0:2 «Вольфсбург» остается девятым, соперник идет следом с отставанием в четыре очка.