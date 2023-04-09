Киммих извинился за своё празднование

На неделе «Бавария» дважды встречалась с «Фрайбургом». В Кубке Германии мюнхенцы проиграли дома (1:2), а в Бундеслиге – победили на выезде (1:0). После победы игрок «Баварии» Йозуа Киммих решил отпраздновать успех около трибуны с фанатами «Фрайбурга». Позже футболист извинился и признал, что его окутал дух реваншизма.

«Было много эмоций, мы многое потеряли [вылетев из Кубка]. Я позволил себе увлечься. Нельзя себя так вести, это было неспортивно», - сказал Киммих AZ.

Следующий матч «Бавария» проведёт во вторник, 11 апреля, – против «Манчестер Сити» на выезде в четвертьфинале Лиги чемпионов.