Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» установил рекорд Бундеслиги

09 Апреля 2023 • 15:55 Комментировать
Герта
0:1
РБ Лейпциг
окончен

Не только лишь «Бавария» способна стабильно пополнять и переписывать книгу рекордов немецкого чемпионата Бундеслиги - порой эта честь выпадает и другим клубам. Так, в двадцать седьмом туре немецкого чемпионата «РБ Лейпциг» отправился в Берлин, где не без труда, но одолел местную «Герту», отчаянно сражающуюся за выживание в высшем свете немецкого футбола.

Как выяснилось, «РБ Лейпциг» выиграл у «Герты» в Берлине уже в седьмой раз кряду - более того, это самый массовый подобный 100-процентный результат в истории Бундеслиги, ни один другой клуб не выиграл все свои гостевые матчи у того или иного соперника, в таком количестве (целых семь). 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Герта РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
43 мин
Боруссия М Боруссия М
Вольфсбург Вольфсбург
1
0
2.45 3.70 2.75
Видео
09.04.23 в 18:30
Бохум Бохум
Штутгарт Штутгарт
2.65 3.50 2.65
Видео
09.04.23 в 20:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке 04 Шальке 04
2.10 3.80 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
15:55 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» установил рекорд Бундеслиги
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит трансфер за 100 миллионов евро
09:07 · Германия. Бундеслига
Терзич: «Боруссия» одержала победу в очень важном матче»
08:35 · Германия. Бундеслига
Наставник «Униона»: «Можно было выиграть»
00:06 · Германия. Бундеслига
«Я в нём не уверен»: экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» рассказал, в чём плох Беллингем
08 Апреля
23:20 · Германия. Бундеслига
Терзич: «Мукоко – отличный бомбардир»
21:30 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не без труда одолел «Герту»
21:22 · Германия. Бундеслига
Тухель не стал раскрывать, кто сыграет в атаке «Баварии» в матче с «Манчестер Сити»
21:08 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Баварии» было важно провести сухой матч»
19:47 · Германия. Бундеслига
«Байер» впервые за 21 год одержал семь побед подряд
18:51 · Германия. Бундеслига
Азмун стал лучшим бомбардиром «Байера» в Бундеслиге в 2023 году
18:32 · Германия. Бундеслига
«Майнц» и «Вердер» не определили сильнейшего, несмотря на град голов в концовке
18:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» добыл пятую победу подряд и уже в еврокубковой зоне
18:28 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» забил три гола в ворота «Аугсбурга»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» взяла реванш у «Фрайбурга»
Все новости
Рекомендуем