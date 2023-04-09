«РБ Лейпциг» установил рекорд Бундеслиги

Не только лишь «Бавария» способна стабильно пополнять и переписывать книгу рекордов немецкого чемпионата Бундеслиги - порой эта честь выпадает и другим клубам. Так, в двадцать седьмом туре немецкого чемпионата «РБ Лейпциг» отправился в Берлин, где не без труда, но одолел местную «Герту», отчаянно сражающуюся за выживание в высшем свете немецкого футбола.

Как выяснилось, «РБ Лейпциг» выиграл у «Герты» в Берлине уже в седьмой раз кряду - более того, это самый массовый подобный 100-процентный результат в истории Бундеслиги, ни один другой клуб не выиграл все свои гостевые матчи у того или иного соперника, в таком количестве (целых семь).