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Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич: «Боруссия» одержала победу в очень важном матче»

09 Апреля 2023 • 09:07 Комментировать

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе над берлинским «Унионом» (2:1) в матче чемпионата Германии.

«Боруссия» одержала сложную и заслуженную победу в очень важном для нас матче. Команда продемонстрировала хороший футбол в первом тайме как в нападении, так и в обороне. Игроки были очень активны даже находясь без мяча.

Жаль, что не получилось сыграть так же после перерыва. С «Унионом» всегда получаются тяжелые матчи, поэтому мы рады победе», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

По итогам 27 туров Премьер-лиги «Боруссия» набрала 56 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Бавария» с 2-очковым отрывом.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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