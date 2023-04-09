Терзич: «Боруссия» одержала победу в очень важном матче»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе над берлинским «Унионом» (2:1) в матче чемпионата Германии.

«Боруссия» одержала сложную и заслуженную победу в очень важном для нас матче. Команда продемонстрировала хороший футбол в первом тайме как в нападении, так и в обороне. Игроки были очень активны даже находясь без мяча.

Жаль, что не получилось сыграть так же после перерыва. С «Унионом» всегда получаются тяжелые матчи, поэтому мы рады победе», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

По итогам 27 туров Премьер-лиги «Боруссия» набрала 56 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Бавария» с 2-очковым отрывом.