Наставник «Униона»: «Можно было выиграть»

Сенсация нынешнего сезона немецкого чемпионата, «Унион Берлин», не очень успешен в играх против прямых конкурентов - ранее клуб проиграл «Баварии», а сейчас, в матче двадцать седьмого тура Бундеслиги, уступил «Боруссии» из Дортмунда. Между тем наставник клуба Урс Фишер считает, что его команда заслуживала большего - возможно, даже победу.

- Я сейчас совсем не в духе. Обидно терпеть такое поражение. Мы показали свой характер, сравняли счет, у нас даже были возможности выиграть, - цитирует слова наставника Kicker.de.

В следующем туре «Унион Берлин» примет в домашнем матче «Бохум».