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Чемпионат Германии. Бундеслига

Наставник «Униона»: «Можно было выиграть»

09 Апреля 2023 • 08:35 Комментировать
Боруссия Д
2:1
Унион Берлин
окончен

Сенсация нынешнего сезона немецкого чемпионата, «Унион Берлин», не очень успешен в играх против прямых конкурентов - ранее клуб проиграл «Баварии», а сейчас, в матче двадцать седьмого тура Бундеслиги, уступил «Боруссии» из Дортмунда. Между тем наставник клуба Урс Фишер считает, что его команда заслуживала большего - возможно, даже победу.

- Я сейчас совсем не в духе. Обидно терпеть такое поражение. Мы показали свой характер, сравняли счет, у нас даже были возможности выиграть, - цитирует слова наставника Kicker.de.

В следующем туре «Унион Берлин»  примет в домашнем матче «Бохум».

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Евро-Футбол.Ру,
Урс Фишер Унион Берлин
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