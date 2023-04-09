«Я в нём не уверен»: экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» рассказал, в чём плох Беллингем

Бывший футболист сборной Германии Дитмар Хаманн высказался о недостатках полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

19-летний англичанин является трансферной целью «Ливерпуля», «Манчестер Сити», мадридского «Реала» и «ПСЖ».

«Я не до конца уверен в Беллингеме. Конечно, он невероятно талантлив и обладает экстраординарными способностями, но ему не хватает игровой дисциплины. Глядя на голы, которые «Боруссия» пропустила за последнее время, я могу навскидку назвать пять-шесть случаев, когда Беллингем был одним из главных виновников. Он ещё молод и может многому научиться, но на месте «Реала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» я был бы осторожен», – сказал Хаманн, выступая на Sky.