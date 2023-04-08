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Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич: «Мукоко – отличный бомбардир»

08 Апреля 2023 • 23:20 Комментировать
Боруссия Д
2:1
Унион Берлин
окончен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко удостоился похвалы от главного тренера команды Эдина Терзича.

Гол 18-летнего футболиста принёс «шмелям» победу над берлинским «Унионом» в матче Бундеслиги (2:1).

«Мукоко – отличный бомбардир, он всегда чувствует, где окажется мяч. Как тренер, я хочу поддерживать связь со всеми своими игроками, но особенно это касается молодых игроков, на которых много давят. Когда они только начинают свой путь, им только и приходится слышать, насколько они хороши, но во взрослом футболе всё может оказаться не так просто. Наша задача – помогать ребятам взрослеть. Здорово, что Юссуфа в очередной раз решил судьбу матча», – заявил после матча Терзич.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко Эдин Терзич
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