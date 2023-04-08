«РБ Лейпциг» не без труда одолел «Герту»

Недавно претендовавший на лидерство «РБ Лейпциг» слишком часто проигрывал в последних турах. В субботу команда гостила у «Герты», упавшей на предпоследнее место и смогла прервать печальную серию. Судьбу поединка решил угловой удар в конце первого тайма. После навеса Доминика Собослаи Амаду Айдара переправил мяч в сетку - 1:0.
Берлинцы остаются в зоне вылета, а их соперник выдавил «Фрайбург» из топ-четверки.
Протокол игры
|40'Айдара Амаду (0:1)
Кристенсен Оливер•Уремович Филип 45'74' (Йоветич Стеван (74') •Кемпф Марк-Оливер•Дордой Мартон•Кенни Джонджо62' (Сердар Суат (62') •Тусар Люка•Джигерджи Толга62' (Рихтер Марко (62') •Боатенг Кевин-Принс 45'62' (Нганкам Жессик (62') •Платтенхардт Марвин•Лукебакио Доди• 32'Канга Вилфрид 70'74' (Нидерлехнер Флориан (74')
Бласвих Янис•Симакан Мохамед• 90'Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Хенрихс Бенджамин•Раум Давид84' (Хальстенберг Марсель (84') •Айдара Амаду 45'78' (Клостерманн Лукас (78') •Кампль Кевин•Собослаи Доминик• 20'Форсберг Эмиль63' (Ольмо Дани (63') •Вернер Тимо63' (Андре Силва (63')
Запасные: Лаймер Конрад•Ба Сануссу•Нюланд Эрьян•Диалло Абду
08 апреля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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