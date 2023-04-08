«РБ Лейпциг» не без труда одолел «Герту»

Недавно претендовавший на лидерство «РБ Лейпциг» слишком часто проигрывал в последних турах. В субботу команда гостила у «Герты», упавшей на предпоследнее место и смогла прервать печальную серию. Судьбу поединка решил угловой удар в конце первого тайма. После навеса Доминика Собослаи Амаду Айдара переправил мяч в сетку - 1:0.

Берлинцы остаются в зоне вылета, а их соперник выдавил «Фрайбург» из топ-четверки.