Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» не без труда одолел «Герту»

08 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать
Герта
0:1
РБ Лейпциг
окончен

Недавно претендовавший на лидерство «РБ Лейпциг» слишком часто проигрывал в последних турах. В субботу команда гостила у «Герты», упавшей на предпоследнее место и смогла прервать печальную серию. Судьбу поединка решил угловой удар в конце первого тайма. После навеса Доминика Собослаи Амаду Айдара переправил мяч в сетку - 1:0.

Берлинцы остаются в зоне вылета, а их соперник выдавил «Фрайбург» из топ-четверки.

Протокол игры  
Герта0:1РБ Лейпциг
  40'Айдара Амаду (0:1)
Кристенсен ОливерУремович Филип  45' 74' (Йоветич Стеван ( 74') Кемпф Марк-ОливерДордой МартонКенни Джонджо 62' (Сердар Суат ( 62') Тусар ЛюкаДжигерджи Толга 62' (Рихтер Марко ( 62') Боатенг Кевин-Принс  45' 62' (Нганкам Жессик ( 62') Платтенхардт МарвинЛукебакио Доди  32'Канга Вилфрид  70' 74' (Нидерлехнер Флориан ( 74')
Запасные: Миттельштедт МаксимилианРохель АгустинЯрстейн РунеЭрнст ТьяркШуньич Иван
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед  90'Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоХенрихс БенджаминРаум Давид 84' (Хальстенберг Марсель ( 84') Айдара Амаду  45' 78' (Клостерманн Лукас ( 78') Кампль КевинСобослаи Доминик  20'Форсберг Эмиль 63' (Ольмо Дани ( 63') Вернер Тимо 63' (Андре Силва ( 63')
Запасные: Лаймер КонрадБа СануссуНюланд ЭрьянДиалло Абду
08 апреля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Бавария Бавария
0
1
4.50 4.40 1.68
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
3
1
2.09 3.70 3.45
Видео
Окончен
Аугсбург Аугсбург
Кёльн Кёльн
1
3
2.60 3.55 2.65
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Унион Берлин Унион Берлин
2
1
1.88 3.95 3.95
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Вердер Вердер
2
2
1.95 3.80 3.80
Видео
Окончен
Герта Герта
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
1
4.30 3.95 1.81
Видео
09.04.23 в 16:30
Боруссия М Боруссия М
Вольфсбург Вольфсбург
2.45 3.70 2.75
Видео
09.04.23 в 18:30
Бохум Бохум
Штутгарт Штутгарт
2.65 3.50 2.65
Видео
09.04.23 в 20:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке 04 Шальке 04
2.10 3.80 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
21:30 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не без труда одолел «Герту»
21:22 · Германия. Бундеслига
Тухель не стал раскрывать, кто сыграет в атаке «Баварии» в матче с «Манчестер Сити»
21:08 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Баварии» было важно провести сухой матч»
19:47 · Германия. Бундеслига
«Байер» впервые за 21 год одержал семь побед подряд
18:51 · Германия. Бундеслига
Азмун стал лучшим бомбардиром «Байера» в Бундеслиге в 2023 году
18:32 · Германия. Бундеслига
«Майнц» и «Вердер» не определили сильнейшего, несмотря на град голов в концовке
18:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» добыл пятую победу подряд и уже в еврокубковой зоне
18:28 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» забил три гола в ворота «Аугсбурга»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» взяла реванш у «Фрайбурга»
18:25 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» по делу дожала конкурентов из «Униона»
16:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
16:00 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» обиделась на «Челси» из-за отказа лондонцев отпустить Энтони Барри
11:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не вела переговоров по трансферу Фримпонга
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» и «Ньюкасл» проявляют интерес к Тюраму
Все новости
Рекомендуем