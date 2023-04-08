Азмун стал лучшим бомбардиром «Байера» в Бундеслиге в 2023 году

Иранский форвард «Байера» Сердар Азмун сегодня в очередной раз забил за «фармацевтов» в рамках чемпионата Германии. Теперь у иранца четыре гола в активе, по этому показателю он является лучшим бомбардиром своей команды в рамках Бундеслиги, если учитывать игры в рамках 2023 календарного года. Фактом об этом делится статистический портал Opta.

Напомним, в сегодняшней встрече против франкфуртского «Айнтрахта» нападающий появился на поле на 70-й минуте матча и на последних секундах игры реализовал выход один на один.

Отметим, что в прошлые выходные Азмун также забил за свой клуб после выхода на замену, но в тот раз он поразил ворота аутсайдера Бундеслиги – «Шальке».