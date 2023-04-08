«Майнц» и «Вердер» не определили сильнейшего, несмотря на град голов в концовке

В 27-м туре чемпионата Германии «Майнц» и «Вердер» постоянно били по воротам, но до 85-й минуты не могли открыть счет. Людовик Ажорк, казалось, вырвал победу для хозяев, но спустя две минуты Йенс Стаге головой отправил мяч в сетку - 1:1. На четвертой компенсированной минуте Нельсон Вайпер забил с помощью рикошета, но в ответной атаке бременцы отыгрались стараниями Николаса Фюллькруга - 2:2.
«Майнц» - восьмой, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Ажорк Людовик85'
|87'Стаге Йенс (1:1)
|90'Фюллькруг Никлас (2:2)
|(2:1) Nelson Weiper90'
Центнер Робин•Фернандес Эдимилсон•Бель Штефан•Ханше-Ольсен Андреас•Видмер Сильван88' (Да Коста Данни (88') •Каси Антони•Баррейро Леандро58' (Чхэ-Сон Ли II (58') •Кор Доминик•Стах Антон•Ингвартсен Маркус58' (Онисиво Карим (58') • 65'Ажорк Людовик87' (Nelson Weiper (87')
Павленка Иржи•Штарк Никлас• 83'Велькович Милош•Фридль Марко•Вайзер Митчелл•Гросс Кристиан 28'63' (Груев Илия (63') • 81'Юнг Антони62' (Бьюкенен Ли (62') •Биттенкорт Леонардо73' (Шмид Романо (73') •Стаге Йенс• 42'Фюллькруг Никлас•Дукш Марвин 59'73' (Филипп Максимилиан (73')
08 апреля. Стадион "МЕВА Арена".
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