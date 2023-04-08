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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» и «Вердер» не определили сильнейшего, несмотря на град голов в концовке

08 Апреля 2023 • 18:32 Комментировать
Майнц
2:2
Вердер
окончен

В 27-м туре чемпионата Германии «Майнц» и «Вердер» постоянно били по воротам, но до 85-й минуты не могли открыть счет. Людовик Ажорк, казалось, вырвал победу для хозяев, но спустя две минуты Йенс Стаге головой отправил мяч в сетку - 1:1. На четвертой компенсированной минуте Нельсон Вайпер забил с помощью рикошета, но в ответной атаке бременцы отыгрались стараниями Николаса Фюллькруга - 2:2.

«Майнц» - восьмой, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Майнц2:2Вердер
(1:0) Ажорк Людовик85'  
  87'Стаге Йенс (1:1)
  90'Фюллькруг Никлас (2:2)
(2:1) Nelson Weiper90'  
Центнер РобинФернандес ЭдимилсонБель ШтефанХанше-Ольсен АндреасВидмер Сильван 88' (Да Коста Данни ( 88') Каси АнтониБаррейро Леандро 58' (Чхэ-Сон Ли II ( 58') Кор ДоминикСтах АнтонИнгвартсен Маркус 58' (Онисиво Карим ( 58'  65') Ажорк Людовик 87' (Nelson Weiper ( 87')
Запасные: Баркок АйменХак АлександерДамен ФиннАарон МартинБюргзорг Делано
Павленка ИржиШтарк Никлас  83'Велькович МилошФридль МаркоВайзер МитчеллГросс Кристиан  28' 63' (Груев Илия ( 63'  81') Юнг Антони 62' (Бьюкенен Ли ( 62') Биттенкорт Леонардо 73' (Шмид Романо ( 73') Стаге Йенс  42'Фюллькруг НикласДукш Марвин  59' 73' (Филипп Максимилиан ( 73')
Запасные: Fabio ChiarodiaШмидт НикласДинкчи ЭренЦеттерер МихаэльМбом Жан-Мануэль
08 апреля. Стадион "МЕВА Арена".

 

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Вердер Майнц
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