«Майнц» и «Вердер» не определили сильнейшего, несмотря на град голов в концовке

В 27-м туре чемпионата Германии «Майнц» и «Вердер» постоянно били по воротам, но до 85-й минуты не могли открыть счет. Людовик Ажорк, казалось, вырвал победу для хозяев, но спустя две минуты Йенс Стаге головой отправил мяч в сетку - 1:1. На четвертой компенсированной минуте Нельсон Вайпер забил с помощью рикошета, но в ответной атаке бременцы отыгрались стараниями Николаса Фюллькруга - 2:2.

«Майнц» - восьмой, соперник - 11-й.