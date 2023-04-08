Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» добыл пятую победу подряд и уже в еврокубковой зоне

08 Апреля 2023 • 18:30 Комментировать
Байер Л
3:1
Айнтрахт Фр
окончен

«Байер» после провального старта сезона болтался на дне таблицы, но постепенно всё начало получаться, и в 27-м туре Бундеслиги леверкузенцы ворвались в зону еврокубков, обыграв конкурентов из «Айнтрахта». Уже на 10-й минуте отличился Амин Адли, а Мусса Диаби под конец тайма упрочил перевес. Гости ожили только под финальный свисток. Джибрил Соу забил правой ногой, а Рандаль Коло-Муани не реализовал момент. И все же последнее слово было за хозяевами, на пятой компенсированной минуте поставил точку Сердар Азмун - 3:1.

«Байер» потеснил соперника с шестой строчки.

Протокол игры  
Байер Л3:1Айнтрахт Фр
(1:0) Адли Амин10'  
(2:0) Диаби Мусса34'  
  74'Соу Джибрил (2:1)
(3:1) Азмун Сердар90'  
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба Эдмон  44'Фримпонг Жереми 71' (Баккер Митчел ( 71') Инкапье Пьеро 88' (Фосу-Менса Тимоти ( 88') Андрих РобертПаласиос ЭксекиэльВирц Флориан 79' (Синкгравен Дэйли ( 79') Диаби МуссаАдли Амин 70' (Азмун Сердар ( 70')
Запасные: Пенц ПатрикХадсон-Одои КаллумАзхиль АйманМбамба НоаБеллараби Карим
Трапп КевинЯкич Кристиян  90'Хасебе Макото 64' (Эбимбе Эрик ( 64'  89') Н'Дика ЭванБута 46' (Кнауфф Ансгар ( 46'  48') Макс ФилиппРоде Себастьян 64' (Тута ( 64') Соу ДжибрилБорре Рафаэль  45' 56' (Камада Даити ( 56') Гётце Марио  42' 82' (Аларио Лукас ( 82') Коло-Муани Рандаль
Запасные: Рамай ДиантАаронсон ПакстенЧендлер ТимотиЛенц Кристофер
08 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Бавария Бавария
0
1
4.50 4.40 1.68
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
3
1
2.09 3.70 3.45
Видео
Окончен
Аугсбург Аугсбург
Кёльн Кёльн
1
3
2.60 3.55 2.65
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Унион Берлин Унион Берлин
2
1
1.88 3.95 3.95
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Вердер Вердер
2
2
1.95 3.80 3.80
Видео
22 мин
Герта Герта
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
0
4.30 3.95 1.81
Видео
09.04.23 в 16:30
Боруссия М Боруссия М
Вольфсбург Вольфсбург
2.45 3.70 2.75
Видео
09.04.23 в 18:30
Бохум Бохум
Штутгарт Штутгарт
2.65 3.50 2.65
Видео
09.04.23 в 20:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке 04 Шальке 04
2.10 3.80 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
19:47 · Германия. Бундеслига
«Байер» впервые за 21 год одержал семь побед подряд
18:51 · Германия. Бундеслига
Азмун стал лучшим бомбардиром «Байера» в Бундеслиге в 2023 году
18:32 · Германия. Бундеслига
«Майнц» и «Вердер» не определили сильнейшего, несмотря на град голов в концовке
18:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» добыл пятую победу подряд и уже в еврокубковой зоне
18:28 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» забил три гола в ворота «Аугсбурга»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» взяла реванш у «Фрайбурга»
18:25 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» по делу дожала конкурентов из «Униона»
16:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
16:00 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» обиделась на «Челси» из-за отказа лондонцев отпустить Энтони Барри
11:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не вела переговоров по трансферу Фримпонга
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» и «Ньюкасл» проявляют интерес к Тюраму
10:14 · Германия. Бундеслига
Новая гостевая форма «Баварии» фото
07:18 · Англия. Премьер-лига
Назван потенциальный новичок «Манчестер Юнайтед»
07 Апреля
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл альтернативу Гвардиолу
Все новости
Рекомендуем