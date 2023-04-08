«Байер» добыл пятую победу подряд и уже в еврокубковой зоне

«Байер» после провального старта сезона болтался на дне таблицы, но постепенно всё начало получаться, и в 27-м туре Бундеслиги леверкузенцы ворвались в зону еврокубков, обыграв конкурентов из «Айнтрахта». Уже на 10-й минуте отличился Амин Адли, а Мусса Диаби под конец тайма упрочил перевес. Гости ожили только под финальный свисток. Джибрил Соу забил правой ногой, а Рандаль Коло-Муани не реализовал момент. И все же последнее слово было за хозяевами, на пятой компенсированной минуте поставил точку Сердар Азмун - 3:1.
«Байер» потеснил соперника с шестой строчки.
Протокол игры
|(1:0) Адли Амин10'
|(2:0) Диаби Мусса34'
|74'Соу Джибрил (2:1)
|(3:1) Азмун Сердар90'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон• 44'Фримпонг Жереми71' (Баккер Митчел (71') •Инкапье Пьеро88' (Фосу-Менса Тимоти (88') •Андрих Роберт•Паласиос Эксекиэль•Вирц Флориан79' (Синкгравен Дэйли (79') •Диаби Мусса•Адли Амин70' (Азмун Сердар (70')
Трапп Кевин•Якич Кристиян• 90'Хасебе Макото64' (Эбимбе Эрик (64') • 89'Н'Дика Эван•Бута46' (Кнауфф Ансгар (46') • 48'Макс Филипп•Роде Себастьян64' (Тута (64') •Соу Джибрил•Борре Рафаэль 45'56' (Камада Даити (56') •Гётце Марио 42'82' (Аларио Лукас (82') •Коло-Муани Рандаль
08 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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