«Байер» добыл пятую победу подряд и уже в еврокубковой зоне

«Байер» после провального старта сезона болтался на дне таблицы, но постепенно всё начало получаться, и в 27-м туре Бундеслиги леверкузенцы ворвались в зону еврокубков, обыграв конкурентов из «Айнтрахта». Уже на 10-й минуте отличился Амин Адли, а Мусса Диаби под конец тайма упрочил перевес. Гости ожили только под финальный свисток. Джибрил Соу забил правой ногой, а Рандаль Коло-Муани не реализовал момент. И все же последнее слово было за хозяевами, на пятой компенсированной минуте поставил точку Сердар Азмун - 3:1.

«Байер» потеснил соперника с шестой строчки.