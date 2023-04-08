«Бавария» взяла реванш у «Фрайбурга»

В 27-м туре чемпионата Германии «Бавария» гостила у «Фрайбурга», который на неделе выбил мюнхенцев из Кубка. Чемпионы выглядели гораздо лучше, но интрига сохранялась до последнего. Садио Мане убежал от защитника и пробил рядом со штангой. Еще один похожий момент, и голкипер Марк Флеккен после ряда сейвов выручил и здесь, накрыв мяч в ногах форварда. Судьбу матча решил удар Маттейса де Лигта метров с 27, и здесь голкипер уже не выручил. Мане и Лерой Сане еще не раз обостряли впереди, но не смогли удвоить счет. Также Янн Зоммер выручил после удара в упор Рицу Доана и плотного выстрела в касание Роланда Шаллаи.

1:0, «Бавария» остается лидером, соперник - четвертый.