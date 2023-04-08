«Бавария» взяла реванш у «Фрайбурга»

В 27-м туре чемпионата Германии «Бавария» гостила у «Фрайбурга», который на неделе выбил мюнхенцев из Кубка. Чемпионы выглядели гораздо лучше, но интрига сохранялась до последнего. Садио Мане убежал от защитника и пробил рядом со штангой. Еще один похожий момент, и голкипер Марк Флеккен после ряда сейвов выручил и здесь, накрыв мяч в ногах форварда. Судьбу матча решил удар Маттейса де Лигта метров с 27, и здесь голкипер уже не выручил. Мане и Лерой Сане еще не раз обостряли впереди, но не смогли удвоить счет. Также Янн Зоммер выручил после удара в упор Рицу Доана и плотного выстрела в касание Роланда Шаллаи.
1:0, «Бавария» остается лидером, соперник - четвертый.
Протокол игры
|51'Де Лигт Маттейс (0:1)
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн62' (Шаллаи Роланд (62') •Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль36' (Линхарт Филипп (36') •Гюнтер Кристиан•Доан Рицу84' (Вайсхаупт Ноа (84') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Грифо Винченцо62' (Кюблер Лукас (62') •Грегорич Михаэль•Хёлер Лукас84' (Чон У-Ён II (84')
Зоммер Янн•Канселу Жоау89' (Мазрауи Нуссаир (89') •Павар Бенжамен•Де Лигт Маттейс•Дэвис Альфонсо•Киммих Йозуа•Сане Лерой89' (Станишич Йосип (89') •Мюллер Томас77' (Гравенберх Райан (77') •Мусиала Джамал68' (Горецка Леон (68') •Мане Садио• 74'Гнабри Серж
Запасные: Коман Кингсли•Ульрайх Свен•Сарр Буна•Блинд Дэйли
08 апреля. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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