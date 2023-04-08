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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» взяла реванш у «Фрайбурга»

08 Апреля 2023 • 18:27 Комментировать
Фрайбург
0:1
Бавария
окончен

В 27-м туре чемпионата Германии «Бавария» гостила у «Фрайбурга», который на неделе выбил мюнхенцев из Кубка. Чемпионы выглядели гораздо лучше, но интрига сохранялась до последнего. Садио Мане убежал от защитника и пробил рядом со штангой.  Еще один похожий момент, и голкипер Марк Флеккен после ряда сейвов выручил и здесь, накрыв мяч в ногах форварда. Судьбу матча решил удар Маттейса де Лигта метров с 27, и здесь голкипер уже не выручил. Мане и Лерой Сане еще не раз обостряли впереди, но не смогли удвоить счет. Также Янн Зоммер выручил после удара в упор Рицу Доана и плотного выстрела в касание Роланда Шаллаи.

1:0, «Бавария» остается лидером, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Фрайбург0:1Бавария
  51'Де Лигт Маттейс (0:1)
Флеккен МаркСильдиллия Килианн 62' (Шаллаи Роланд ( 62') Гинтер МаттиасГульде Мануэль 36' (Линхарт Филипп ( 36') Гюнтер КристианДоан Рицу 84' (Вайсхаупт Ноа ( 84') Эггештайн МаксимилианХёфлер НиколасГрифо Винченцо 62' (Кюблер Лукас ( 62') Грегорич МихаэльХёлер Лукас 84' (Чон У-Ён II ( 84')
Запасные: Петерсен НильсШмид ЖонатанУфофф БенджаминВагнер Роберт
Зоммер ЯннКанселу Жоау 89' (Мазрауи Нуссаир ( 89') Павар БенжаменДе Лигт МаттейсДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаСане Лерой 89' (Станишич Йосип ( 89') Мюллер Томас 77' (Гравенберх Райан ( 77') Мусиала Джамал 68' (Горецка Леон ( 68') Мане Садио  74'Гнабри Серж
Запасные: Коман КингслиУльрайх СвенСарр БунаБлинд Дэйли
08 апреля. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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