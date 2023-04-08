Дортмундская «Боруссия» по делу дожала конкурентов из «Униона»

Дортмундская «Боруссия» в 27-м туре Бундеслиги соперничала с конкурентами из «Униона» и владела инициативой почти всё время. После прострела с фланга Дониэлл Мален выскочил из-за спин защитников и метко пробил. Гости неожиданно сравняли счет после часа игры, Шеральдо Бекер зацепился за мяч в штрафной и выкатил его под убойный удар Кевина Бехренса. И все же «шмели» вырвали победу, Юссуфа Мукоко взял игру на себя, оставил позади защитника, обыграл голкипера и катнул мяч в сетку - 2:1.

По итогам тура команды остались на своих позициях, второй и третьей соответственно.