Дортмундская «Боруссия» по делу дожала конкурентов из «Униона»

Дортмундская «Боруссия» в 27-м туре Бундеслиги соперничала с конкурентами из «Униона» и владела инициативой почти всё время. После прострела с фланга Дониэлл Мален выскочил из-за спин защитников и метко пробил. Гости неожиданно сравняли счет после часа игры, Шеральдо Бекер зацепился за мяч в штрафной и выкатил его под убойный удар Кевина Бехренса. И все же «шмели» вырвали победу, Юссуфа Мукоко взял игру на себя, оставил позади защитника, обыграл голкипера и катнул мяч в сетку - 2:1.
По итогам тура команды остались на своих позициях, второй и третьей соответственно.
Протокол игры
|(1:0) Мален Дониэлл28'
|61'Бехренс Кевин (1:1)
|(2:1) Мукоко Юссуфа79'
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Зюле Никлас• 1'Хуммельс Матс•Геррейру Рафаэл•Беллингем Джуд•Джан Эмре• 90'Брандт Юлиан84' (Эзкан Салих (84') •Мален Дониэлл74' (Мукоко Юссуфа (74') •Аллер Себастьян74' (Ройс Марко (74') • 90'Адейеми Карим 16'69' (Байно-Гиттенс Джейми (69')
Рённов Фредерик•Еккель Пауль•Кнохе Робин84' (Сибачо Жордан (84') •Духи Данило•Юранович Йосип•Торсби Мортен62' (Левелинг Джейми (62') •Хедира Рани•Хаберер Яник84' (Пантович Милош (84') •Гисельман Нико•Бехренс Кевин 54'62' (Зегуйн Пауль (62') •Бекер Шеральдо 56'74' (Михель Свен (74')
08 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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