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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» по делу дожала конкурентов из «Униона»

08 Апреля 2023 • 18:25 Комментировать
Боруссия Д
2:1
Унион Берлин
окончен

Дортмундская «Боруссия» в 27-м туре Бундеслиги соперничала с конкурентами из «Униона» и владела инициативой почти всё время. После прострела с фланга Дониэлл Мален выскочил из-за спин защитников и метко пробил. Гости неожиданно сравняли счет после часа игры, Шеральдо Бекер зацепился за мяч в штрафной и выкатил его под убойный удар Кевина Бехренса. И все же «шмели» вырвали победу, Юссуфа Мукоко взял игру на себя, оставил позади защитника, обыграл голкипера и катнул мяч в сетку - 2:1.

По итогам тура команды остались на своих позициях, второй и третьей соответственно.

Протокол игры  
Боруссия Д2:1Унион Берлин
(1:0) Мален Дониэлл28'  
  61'Бехренс Кевин (1:1)
(2:1) Мукоко Юссуфа79'  
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианЗюле Никлас  1'Хуммельс МатсГеррейру РафаэлБеллингем ДжудДжан Эмре  90'Брандт Юлиан 84' (Эзкан Салих ( 84') Мален Дониэлл 74' (Мукоко Юссуфа ( 74') Аллер Себастьян 74' (Ройс Марко ( 74'  90') Адейеми Карим  16' 69' (Байно-Гиттенс Джейми ( 69')
Запасные: Мёнье ТомаМорей МатеуКулибали СумайлаВольф МариусМайер Александер IIДауд МахмудМодест Антони
Рённов ФредерикЕккель ПаульКнохе Робин 84' (Сибачо Жордан ( 84') Духи ДанилоЮранович ЙосипТорсби Мортен 62' (Левелинг Джейми ( 62') Хедира РаниХаберер Яник 84' (Пантович Милош ( 84') Гисельман НикоБехренс Кевин  54' 62' (Зегуйн Пауль ( 62') Бекер Шеральдо  56' 74' (Михель Свен ( 74')
Запасные: Лайдуни АиссаТриммель КристоферЛейте ДиогуГрилль Леннарт
08 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Унион Берлин
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